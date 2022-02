Visa slo Wall Street-analytikernes kvartalsestimater på torsdag etter at et kraftig oppsving i internasjonale reiser og netthandelen førte til langt flere transaksjoner, melder Reuters.

Til tross for at kortbruken stoppet litt opp i slutten av desember på grunn av omicron-utviklingen, mener Visa-ledere at veksten vil tilta og øke i de kommende kvartalene.

«Oppsvinget vil komme fra økt vekst i reisevirksomheten og at kundene vil øke forbruket til nivået før pandemien», sa Visa-styreleder og adm. direktør Alfred Kelly i en samtale med en rekke analytikere.



Visas nettoinntekter steg til 7,1 milliarder dollar i fjerde kvartal, en økning på 24 prosent fra året før. Resultatet kom inn på 3,9 milliarder dollar, tilsvarende 1,81 dollar pr. aksje. På forhånd hadde analytikerne estimert et resultat pr. aksje på 1,70 dollar, ifølge IBES-data fra Refinitiv.

Flere transaksjoner

Antall transaksjoner økte med 21 prosent til 47,6 milliarder dollar i løpet av kvartalet, sammenlignet med samme periode året før. Volumet på tvers av landegrensene steg med 40 prosent, og var preget av mye reising i september og november da de amerikanske og de fleste europeiske grensene ble gjenåpnet.

«Åpne grenser kan ha en umiddelbar og betydelig virkning. Vår antagelse er en jevn forbedring gjennom året», sier Visas finansdirektør Vasant Prabhu til Reuters.

Visa-aksjen steg 2,5 prosent i etterhandelen etter fremleggelsen av resultatene.