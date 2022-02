Ukraina-krisen har sendt frykt inn i børsmarkedene, etter at faren for krig i Øst-Europa har eskalert betydelig med Russland opptrapping av militære styrker utenfor nabolandet i sør.

USAs president Joe Biden har advart om at det er en «klar mulighet» for at Russland kan invadere Ukraina neste måned, uttaler Det hvite hus ifølge en artikkel på BBC.

Neste måned, februar, starter allerede i neste uke, og det haster med å få Russlands president Vladimir Putin i bedre humør.

Viktig telefonsamtale

Den amerikanske presidenten ser med sine uttalelser ut til å ha liten tiltro til at den franske presidenten klarer å snu den anspente situasjonen før helgen.

Tidligere i uken ble det varslet at Frankrikes president Emmanuel Macron skal snakke direkte med Putin fredag.

Finansmarkedene er heller ikke overbevist om at Macron, som er kjent for en direkte og tøff tone, klarer å overbevise Russlands overhode om å la Ukraina være, og unngå en krig i området mot vestlige allierte.



Fredag fortsetter globale børsmarkeder nedover, hvor Oslo Børs rundt lunsjtider er ned 1,8 prosent. Siden Ukraina-krisen eskalerte i år, er hovedindeksen ned over tre prosent, mot en formidabel oppgang på 24 prosent i 2021.

Får den amerikanske presidenten rett i at Putin vil invadere Ukraina en gang fra neste uke, ligger det an til at globale børsmarkeder fortsetter fallet.

– Ingen optimisme

Putin har den seneste uken uttalte at han ser «liten grunn for optimisme» i å løse krisen, etter at USA avviste Russlands hovedkrav, ifølge BBC.

Russland avviser at det planlegger et angrep, men landet har tidligere invadert Ukraina, da stormakten annekterte Ukrainas sørlige Krim-halvøy i 2014.