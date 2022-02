Googles holdingselskap, Alphabet, har mistet nesten 12 prosent i markedsverdi den siste måneden. Tirsdag neste uke kommer rapporten for fjerde kvartal i 2021, og analytiker Justin Post i BofA Global Research forventer sterke resultater, ifølge Marketwarch.

Likevel er det ikke fjorårets prestasjoner som interesserer analytikeren mest, men heller ledelsens tanker om hvordan veksten i topplinjen og kostandene vil utvikle seg i 2022.

«Det er risiko for at Alphabet-ledelsen vil ta en forsiktig tilnærming til 2022, og signalisere redusert vekst i inntektene," skrev Post.



Et annen usikkerhetsmoment er hva selskapet planlegger å investere i fremover. Alphabet har fortsatt stort potensial innen utvikling av skytjenester, samtidig som de også utvikler teknologi knyttet til selvkjørende biler gjennom sitt selskap Waymo. Analytikeren trekker også frem Microsofts interesse i Activition som en potensiell oppvekker for Alphabet om å forsøke og etablere seg i spillindustrien de kommende årene.

Analytikeren anbefaler kjøp av Alphabet, og har kursmål 3.470 dollar pr. aksje, eller omtrent 31.150 kroner, og tilsvarer en oppside på 32 prosent fra dagens kurs.

Selv om Alphabet ser ut til å levere sterke tall for 2021 på tirsdag, vil 2022 muligens kunne bli et vesentlig tøffere år for teknologigiganter som Alphabet. Amerikanske myndigheter ser ut til å mislike selskapenes forretningsmodell, og la forrige uke frem et forslag til en lovendring om å begrense selskapenes muligheter til å benytte seg av målrettet reklame over internett.