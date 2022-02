Den mektige toppsjefen og styrelederen i Goldman Sachs, David Michael Solomon, har en grunnlønn på to millioner dollar.

Men når bankens resultater glitrer, risler det som regel mange millioner dollar over toppsjefen, takket være hans meget generøse bonusavtale.

Knallresultat

Og i fjor gikk det virkelig bra for Goldman Sachs.

Omsetningen endte på 59,3 milliarder dollar og på bunnlinjen sto det igjen 21,6 milliarder dollar.

Det er en kraftig forbedring fra 2020, da omsetningen ble 44,5 milliarder og overskuddet nesten 9,5 milliarder dollar.

Bonus verdt 33 millioner

Det gjorde at den totale lønnspakken til Solomon ble på 35 millioner dollar i fjor eller 301 millioner norske kroner, om man legger gjennomsnittlig dollarkurs for fjoråret til grunn.

10 millioner av fjorårets bonus på 33 millioner dollar, er en utbetaling. Resten inngår i et aksjeprogram.



Året før skulle Solomon fått lønn og bonus på til sammen 27,5 millioner dollar, men denne ble kraftig barbert på grunn av en Asias største finansskandaler med utspring i Malaysia, som banken har vært involvert i.

Statsminister fengslet

Flere ansatte i Goldman Sachs og andre har blitt straffeforfulgt etter at det kom for en dag at Malaysias tidligere statsminister Najib Razak, hadde beriket seg med milliarder av kroner fra et nå fallert statlig eid selskap.

Den mangeårige regjeringssjefen ble pågrepet i 2018 og to år senere funnet skyldig i en rekke straffbare forhold. Han ble dømt til 12 års fengsel.

Store summer av pengene som ble stjålet stammer fra en milliardobligasjon investeringsbanken tilrettela og utstedte i 2009.

Bonuskutt for sjefen

Som en følge av 1MDB-saken, som skandalen omtales som, måtte Solomon godta et bonuskutt på 10 millioner dollar i fjor.

Han satt dermed igjen med 17,5 millioner dollar etter 2020-resultatet ble lagt frem.

Nå som 2021 er tilbakelagt, er den gamle skandalen tydeligvis glemt, og Solomon har doblet sin inntekt som toppsjef i Goldman Sachs fra året før.