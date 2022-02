Norfund trosset pandemien – økte investeringene

I 2020 økte Statens investeringsfond for utviklingsland (Norfund) sine investeringer med 20 prosent til 4,8 milliarder kroner. I fjor økte investeringene med ytterligere 10 prosent til 5,3 milliarder kroner, opplyser fondet til NTB.

Det er Norfund-direktør Tellef Thorleifsson svært fornøyd med.

– Vi er glade for at vi kan øke våre bidrag til å skape jobber og bekjempe fattigdom, midt i utfordringene pandemien har medført, sier han.

Effektiv forskjell

Investeringene utgjør tre ganger så mye som det Norfund får over bistandsbudsjettet. I fjor fikk fondet 1,68 milliarder kroner.

– Vi ser at vi kan utgjøre en svært effektiv forskjell gjennom å investere bistandspengene i stedet for å gi dem bort. Gjennom avkastning og nedsalg kan vi bruke de samme pengene flere ganger og dermed bidra til å skape enda flere arbeidsplasser, sier Thorleifsson.

Totalt gjorde Norfund 32 nyinvesteringer og 13 oppfølgingsinvesteringer i eksisterende selskaper i 2021.

De største investeringene, i alt 2,7 milliarder kroner, er foretatt innen ren energi, mens resten av kapitalen er investert i vekstbedrifter og finansinstitusjoner. Norfund har også foretatt sin første investering innen vannforsyning.

– Vi er særlig glade for at vi har lykkes med å øke investeringstakten vesentlig gjennom de to siste årene. Det har vært enda viktigere å bidra til å skape nye arbeidsplasser for å demme opp for tapet av jobber som følge av pandemien, sier Thorleifsson.