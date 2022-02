Legger ut reklamefilm for å redde valuta

Tyrkia jobber hardt for å redde den stupende lirakursen, som i løpet av det siste året har falt nesten 50 prosent mot den amerikanske dollaren.

Nå lanserer de tyrkiske myndighetene en reklamekampanje som oppfordrer tyrkere til å ha sparepengene sine i lokal valuta, kontra dollar.

Ifølge Bloomberg ble det søndag morgen sendt en video på en nasjonal TV-kanal og sosiale medier som berømmer innbyggernes harde arbeid, og ber dem investere sparepengene sine i tyrkiske lira via tidsinnskudd som gir beskyttelse mot valutasvekkelse.

20. desember innførte den tyrkiske presidenten Recep Erdogan et sett med tiltak for å stoppe valutafallet, noe som har ført til at valutaen har falt mindre denne måneden enn de forrige.

Ett av tiltakene gikk ut på å garantere at avkastningen på lire-denominerte innskudd ikke vil være lavere enn bankrentene, i et forsøk på å få slutt på dagens spotetterspørsel etter valuta.