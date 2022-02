Høye oljepriser gjorde Saudi-børsen Tadawul til verdens sprekeste i januar. Citi spår et nytt rekordår for børsnoteringer.

Kronprins Mohammed bin Salman vil gi Saudi-Arabias økonomi flere ben å stå på enn olje, i en plan som krever enorme investeringer. For å skaffe pengene, selger det bin Salman-kontrollerte investeringsfondet PIF unna eierandeler i en rekke selskaper.

I disse dager er det digitale sikkerhetsselskapet Elm Co. på vei til den saudi-arabiske Tadawul-børsen, og PIF er etter å ha solgt aksjer øverst i det indikerte kursintervallet på vei mot å hente 820 millioner dollar i børsintroduksjonen (IPO), melder Bloomberg.

PIF har bare de siste tre månedene hentet omkring 5 milliarder dollar på denne måten. Siden starten av 2021 snakker vi om 9,3 milliarder dollar, hvorav 3,2 milliarder dollar ble hentet fra noteringen av Saudi Telecom – og én milliard dollar fra noteringen av Tadawul-børsen før jul.

Saudi-børs best i verden

De fleste børsintroduksjonene har oppnådd maksimal prising, med påfølgende solid oppgang i kjølvannet av noteringen. Den sterke investorappetitten har sendt Tadawul-børsen til topps på listen over verdens sprekeste børser i januar 2022, med en oppgang på rundt 9,5 prosent. Dette kommer på toppen av 30 prosent oppgang i fjor.

Nærmest Saudi-Arabia finner vi Colombia, Nigeria og Qatar inne blant verdens fire sprekeste aksjemarkeder så langt i år, med oppganger på 8-9 prosent.

Dette står i kontrast til eksempelvis S&P 500, som er ned 7 prosent hittil i 2022.

– Vi tror at historien om et Saudi-Arabia som drar nytte av høye oljepriser vil fortsette. Alle indikatorer er positive. IPO-appetitten er en god indikasjon på risikoappetitten blant lokale investorer, og den er der ennå, sier sjefstrateg Mohammed Ali Yasin hos Al Dhabi Capital til Bloomberg TV, og viser til Elm-noteringen.

Og PIF har mye igjen å ta av. Ifølge nyhetsbyrået har fondet fortsatt over 140 milliarder dollar i saudi-arabiske aksjer som Saudi National Bank, Saudi Arabian Mining og Saudi Electricity.

Citi gir gass – ansetter flere

De forente arabiske emirater er i gang med den samme diversifiseringen som Saudi-Arabia, og Abu Dhabis investeringsfond Mubadala Investment merker den samme investorappetitten. For eksempel har fondet det siste drøye året hentet mer enn 3 milliarder dollar i børsnoteringen av GlobalFoundries og satellittoperatøren Yahsat.

2021 ble et rekordår for børsnoteringer i både Saudi-Arabia og Abu Dhabi, og amerikanske Citi tror historien gjentar seg i 2022.

– Inneværende år vil bli enda bedre, sier Miguel Azevedo til nyhetsbyråets TV-kanal. Han leder Citis investeringsbankvirksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika.

– Vi ansetter folk over hele Midtøsten. Våre største virksomheter er i Saudi-Arabia og Dubai, og vi forsterker oss begge steder. Vi har forestått mange børsintroduksjoner og har et marked for aksjekapital i regionen – kanskje det eneste. Dette er en konsekvens av at regionen har vært så populær de siste årene, og vi forventer at denne trenden fortsetter, fortsetter Citi-direktøren.