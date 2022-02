Investorene bør ikke være for urolige etter børsfallet starten av året har brakt med seg.

– Ingen bør få panikk, selv om vi skulle få ytterligere fall på fem eller ti prosent, sier finansprofessor Jeremy Siegel til CNBC.

Nedturen har rammet verden over etter investorene uroer seg over Federal Reserve skal trappe ned støttekjøpene og heve rentene. Her i Norge er hovedindeksen ned 2,2 prosent og Roger Berntsen omtaler Oslo Børs som en sweet spot.

27.01.2022 Markedene har svingt kraftig i det siste og det skjedde igjen i forbindelse med det amerikanske rentemøtet onsdag kveld. Her deler analytiker Roger Berntsen i Nordnet sitt syn på utslagene i markedet og hvorfor Oslo Børs sitter midt i smørøyet.

I USA er det derimot noe verre. S&P er ned 6,3 prosent, Nasdaq har falt 9,8 prosent og Dow Jones er ned 4,4 prosent. De siste dagene har imidlertid snudd trenden noe.

– Vi må bare være forberedt på en mye mer aggressiv Fed, sier Siegel.

Han sier han vil kjøpe aksjer når markedet har falt 5 til 10 prosent mer.

– Jeg er posisjonert mot verdiaksjer fordi jeg tror de vil klare å stå i mot rentehevingene bedre.

Historisk godt inngangspunkt

S&P 500 falt i en kort periode inn i korreksjonsterritorium i forrige uke, men Goldman Sachs mener korreksjoner er kjøpsmuligheter. Skal man tro historien er det også sjeldent at korreksjoner ender i et bearmarked.

– Fra et historisk perspektiv er korreksjoner gode kjøpsmuligheter, så lenge økonomien ikke går inn i en resesjon, sier Goldman-analytiker David Kostin i et notat.

Ifølge Goldman har det vært 33 korreksjoner på 10 prosent eller mer siden 1950 og medianlengden har vært fem måneder. Investorer som har kjøpt S&P 500 10 prosent lavere enn toppen har hatt en medianavkastning på 15 prosent de 12 etterfølgende månedene.