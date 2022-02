I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Stortap for Quantafuel-investorer

Skagen-günder Tor Dagfinn Veen, Sector Alarm-milliardær Sjur Thorsheim og Steensland-arvingene har tapt over 620 millioner kroner på kollapsen i Quantafuel. I januar i fjor toppet aksjen ut på 78,90 kroner. Siden har den falt 70 prosent.

Kursraset skal imidlertid fortsette, ifølge Nordea Markets.

Omsetningskollaps i gråmarkedet

Omsetningen av aksjer i gråmarkedet har kollapset. Den månedlige omsetningen på OTC-listen har siden februar i fjor falt fra 307 millioner kroner til bare 7,6 millioner.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea tror årsaken kan være at investorene er mer usikre, og at verdsettelsen må bli ordentlig billig før de gidder å se på de unoterte aksjene. Da vil nok ikke selgerne selge, og dermed stopper det opp, sier Næss.

Stortankrater på vei mot null

Ratene i stortankmarkedet er på vei mot null – og det midt i høysesongen.

For to år siden var det bonanza med rater over 250.000 dollar pr. dag. Den seneste uken har ratene imidlertid falt helt ned i 800 dollar pr. dag. Det blir svært tynt når stortankere gjerne har faste kostnader på 5.000–6.000 dollar pr. dag og breakeven-rater på rundt 20.000 dollar.

Hegnar om havvind

På lederplass skriver Trygve Hegnar om havvind. Det vil bli en viktig del av norsk energiforsyning, og det er nødvendig for å nå målene om å fjerne norske CO2-utslipp. Derfor er det nesten ubegripelig at partitaktikk kan lamme hele prosessen.

Havvindanlegg skulle være den nye oljen, ikke en konstruksjon for å få havvind dit regjeringen til enhver tid måtte ønske. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er i ferd med å ødelegge moroa, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal:

BN Bank

Makro:

Norge: OBOS boligpriser

OBOS: Slipper sine boligpriser for januar. Foto: Iván Kverme

Norge: PMI industri januar, kl. 10.00

Japan: Arbeidsledighet desember, kl. 00.30

Japan: Markit PMI industri januar, kl. 01.30

Australia: Rentebeslutning, kl. 04.30

India: PMI industri januar, kl. 06.00