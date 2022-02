Blokkjedeteknologi

En blokkjede er en datastruktur som gjør det mulig å lage et digitalt register for transaksjoner (en hovedbok), hvor kopier av registeret er lagret på et nettverk av datamaskiner. Den bruker kryptografi for å la hver deltaker i nettverket redigere hovedboken på en sikker måte, uten at den krever godkjennelse fra en sentral myndighet.