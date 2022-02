2022 startet med børsfall, men Nordnets fondskunder nettokjøpte aksjefond for 109 millioner kroner i januar, viser statistikk sluppet onsdag.

Rente- og kombinasjonsfond ble derimot nettosolgt for henholdsvis 113 og 5 millioner, slik at totalen ble et lite nettosalg av fond.

Satser på norske fond

Fire av de ti mest kjøpte fondene i januar var norske aksjefond: Nordea Norge Verdi, Nordnet Indeksfond Norge, Fondsfinans Utbytte og Landkreditt Utbytte.

– Oslo Børs var blant børsene som falt minst i januar, og flere analytikere tror at Oslo Børs vil gjøre det bedre enn verdensindeksen i år. Årsaken er en stor andel «trauste» verdiselskaper, et stort innslag av råvareselskaper og en stor finanssektor – selskaper og sektorer som ofte gjør det bra når inflasjon og renter stiger, sier Nordnets spareøkonom Bjørn Erik Sættem ifølge en pressemelding.

Kjøpte «skittent» fond

Det sjette mest kjøpte fondet var for øvrig BGF World Energy, et bransjefond som investerer i «skitne» oljeselskaper. Fondet har gitt pene 63 prosent avkastning de siste 12 månedene, men har meget svak avkastning de siste fem og ti årene – kun rundt 2 prosent annualisert.

Samtidig merker Sættem seg at fem av de til mest kjøpte fondene i januar var indeksfond.

– De som kjøper indeksfond er garantert markedets avkastning, minus en lav kostnad. Da slipper man å følge med på om forvalteren gjør en god jobb, sier han.

Selger tech og høyrente

Renteoppgang er negativt for vekstselskaper, der mye av inntjeningen ligger et stykke frem i tid. Derfor overrasker det ikke at topp 10-listen over de mest solgte fondene i januar omfatter fire teknologifond og to fornybarfond.

Noe mer overraskende er det å finne tre høyrentefond (high yield) på salgstoppen.

– High yield har hentet seg veldig bra inn siden den kraftige korreksjonen i mars 2020. Nå har alle de norske high yield-fondene positiv avkastning siste år og tre år – snittet ligger på rundt 5 prosent annualisert avkastning siste tre år. Også i januar har fondene levert stabil avkastning, så jeg har ingen god forklaring på det høye nettosalget i januar, sier Nordnet-økonomen.