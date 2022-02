PayPal-aksjen raste nesten 18 prosent i etterhandelen etter at selskapet la frem resultatene for regnskapsmessig første kvartal tirsdag kveld. Resultatet endte på 1,11 dollar pr. aksje, mot ventet 1,12 dollar pr. aksje, og en omsetning på 6,92 milliarder dollar, litt over forventningen på 6,87 milliarder, ifølge data fra Refinitiv.

Betalingsplattformen har samtidig mistet avtalen med eBay, som svekker transaksjonsvolumet.

eBays overgang til en egen betalingsplattform ventes å gi et inntektspress tilsvarende 600 millioner dollar i første halvår, sa adm. direktør Dan Schulman på en telefonkonferanse med ulike analytikere, melder Reuters.

«I andre halvår ser jeg frem til å slutte og justere for eBay og la kjerneresultatene tale for seg selv», legger Schulman til.

Inntektsveksten ventes også å avta i inneværende kvartal, og PayPal anslår en vekst på 6 prosent, langt lavere enn 11,7 prosent som ventet fra en rekke analytikere, ifølge IBES-data fra Refinitiv.

PayPal-aksjen er opp 11,1 prosent den siste uken, men ned 6,8 prosent så langt i år.