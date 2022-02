Goldman Sachs, Morgan Stanley og JP Morgan strør åttesifrede dollarbeløp i lønns- og bonuspakker over sine beste ansatte. Bloomberg-reporter Sridhar Natarajan forteller.

«Big money is back on Wall Street», skriver Bloomberg om sin undersøkelse som viser at de store bankene strør åttesifrede lønns- og bonuspakker over ledende ansatte. Utbetalingene har ikke vært større siden før og etter de offentlige redningspakkene i kjølvannet av finanskrisen sent på 2000-tallet.

Goldman Sachs brukte i gjennomsnitt 23 prosent mer pr. ansatt i 2021 enn i 2020, en økning banken ikke har sett på over ti år. Og det er beskjedent i forhold til hvor mye mer utbetalingene økte for corporate-ansatte i Morgan Stanley og JP Morgan, fortsetter nyhetsbyrået, og trekker frem økninger på 30, 40 og 50 prosent.

– Overbetalt

Sjefene i de tre nevnte bankene, henholdsvis David Solomon, James Gorman og Jamie Dimon, dro alle inn rundt 35 millioner dollar for jobben de gjorde i fjor. Dette har også bidratt til å løfte taket for andre ledende ansatte.

De best betalte i Goldman Sachs lå på eller over 30 millioner dollar i fjor – noe som inkluderte fete engangsutbetalinger til «noen hundre» toppledere, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

Hos Jefferies har de best betalte passert 25 millioner dollar, og der kan ledere velge å få betalt i kontanter – i motsetning til mye aksjebasert kompensasjon hos de større konkurrentene.

– Hver og en av oss i denne industrien er overbetalt. Alle som går hjem og ser seg selv i speilet bør telle sine lykkestjerner. Og dette gjelder ikke bare 2021; jeg har sagt det samme tidligere, i veldig utfordrende perioder, sier Jefferies-sjef Rich Handler.

Sakker akterut

Én grunn til lønns- og bonusfesten er at banker har sakket akterut når det gjelder belønning av ledende ansatte, skriver nyhetsbyrået, og viser til at utbetalingene er mye høyere innen private equity, teknologiselskaper i Silicon Valley og kryptovaluta.

– I andre æraer var Wall Street virkelig i en klasse for seg. Slik er det ikke lenger, sier tidligere Goldman Sachs-sjef Jon Corzine, og trekker frem en lekket undersøkelse om toppledere fra da han jobbet i banken for rundt 30 år siden.

Undersøkelsen fortalte om en grådighetskultur som var i ferd med å sette seg.

«Avlønningssystemet må utformes på nytt. Folk har blitt rike veldig fort, og har en tendens til å bli vanskeligere», sa en partner ifølge Corzine.