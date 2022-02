I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Advarer om gjeldsbombe

John Fredriksen-selskapet Archer må gjennom restrukturering i år. Det spår DNB-analytiker Martin Huseby Karlsen, som mener problemet for selskapet er at det har for mye gjeld fra gammel moro.

I dag har oljeserviceselskapet en netto rentebærende gjeld på 4,4 milliarder kroner.

På børs med bildeling

Bildelingsselskapet Move About går på børs i Sverige. Før en emisjon på 45 millioner kroner verdsettes selskapet til 190 millioner kroner.

Move About har 700 biler og rundt 250 elsykler til utleie i Norge og Sverige. Nå vil daglig leder Morten von Krogh bygge en europeisk bauta for bildeling.

Forelsket i ny aksje

Investor Nicolay Grove Knutsen har forelsket seg i en ny aksje: Det amerikanske supplyrederiet Tidewater. I tre uker har han kjøpt aksjer i selskapet.

Grove Knutsen mener oppsiden er helt rå.

Hegnar om feriepenger på Stortinget

På lederplass skriver Trygve Hegnar om ordningen med doble feriepenger på Stortinget. Nå har Nils T. Bjørke fra Senterpartiet, Svein Harberg fra Høyre og Morten Wold fra Fremskrittspartiet i presidentskapet stemt imot å fjerne dobbel ferielønn.

Sett på bakgrunn av alt jukset som er kommet frem, er dette særdeles umusikalsk. Og det er en dolk i ryggen på stortingspresident Masud Gharahkhani. Det blir også lettere å forstå at partiet Rødt bare øker, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal:

Borregaard: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

KOMMER MED TALL: Europris. Foto: Erlend Kjernli

Europris: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Scatec: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Protector Forsikring: Kl. 10.00 webcast

Makro:

Norge: Eiendom Norge, boligpriser januar, kl. 11.00

KVARTALSTALL: Fra Scatec og konsernsjef Raymond Carlsen. Foto: Iván Kverme

Japan: PMI tjenester januar, kl. 01.30