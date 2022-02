Wormhole – en av de mest populære broene som forbinder blokkjedene ethereum og solana – tapte mer enn 320 millioner dollar onsdag kveld i et tilsynelatende hackingangrep, ifølge en CNBC-artikkel.

Blokkjedene ethereum og solana er for tiden blant de mest populære kryptovalutaene, etter at solana seilte opp som den fremste utfordreren til etterspurte ethereum.

Hackerangrepet tilsvarer nærmere 3 milliarder norske kroner, og plasserer seg like etter Poly Network-krypteringsranet på 600 millioner dollar, som er det største angrepet på solana, ifølge artikkelen.

Nettstedet skriver at utviklere som representerer Wormhole bekreftet «angrepet» på Twitter, og sa at nettverket er «nede for vedlikehold» mens det ser på en «potensiell utnyttelse». Protokollens offisielle nettsted er for øyeblikket offline.

Kritisk for handel mellom valuta

Kryptohandel kan foregå mellom blokkjedeøkosystem, og utviklere har derfor bygget krysskjedebroer for å la brukere sende kryptovaluta fra en kjede til en annen.

Wormhole er en protokoll som lar brukere flytte tokens og NFT-er mellom solana og ethereum.

Ethereum er det mest brukte blokkjedenettverket, og en stor aktør i DeFi-verdenen, der programmerbare kodebiter kjent som smarte kontrakter kan erstatte mellommenn som banker og advokater i visse typer forretningstransaksjoner, forklarer CNBC-artikkelen.

NFT-er (non-fungible tokens) er unike eiendeler som lagres i blokkjeder, mens DeFi (desentralisert finans) tilgjengeliggjør finanstjenester for alle, med færre mellomledd.