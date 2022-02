Januar-statistikk fra Nordnet viser at nettmeglerens aktive profesjonelle kunder omsatte finansielle instrumenter for 11,5 milliarder kroner i løpet av måneden.

De norske, aktive kundene foretok seg i snitt 6.500 handler per dag i januar.

Aksjer sto for 10 milliarder kroner av omsetningen, mens handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forwardkontrakter, kom på 1,5 milliarder kroner.

Svensk gaming topper

Den svenske gaming-aksjen Evoultion AB var månedens suverent mest omsatte aksje med for drøye 2,2 milliarder kroner, foran Equinor og REC Silicon på henholdsvis 697 og 540 millioner kroner.

– Likviditeten, kombinert med masse kursdrivende nyheter har ført til at våre kunder kjøper og selger aksjen i stort monn hver eneste måned. Med et stort salgspress på Stockholmsbørsen gjennom januar har også Evoultion fått unngjelde og aksjen falt 13 prosent gjennom måneden. Dette skaper store mulighet for aktive tradere, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en pressemelding.

– En perfekt cocktail

REC Silicon har på sin side vært en favoritt blant tradere i mange år.

– Etter mange harde år har Aker Capitals inntog og litt makroøkonomisk medvind snudd opp ned på selskapet, og oppgangen år over år er kraftig. I 2021 ble aksjen handlet mellom 13 og helt opp til 25 kroner, noe som tilsier at selskapet er svært volatilt og nyhetsdrevet. Dette er en perfekt cocktail for tradere, fortsetter Johannesen.

– Det samme er tilfellet inn i 2022, der aksjen har svingt kraftig og skapt store muligheter, føyer Nordnet-økonomen til.

Volumet i Aker BP passerte også 500 millioner kroner i januar, mens øvrige topp 10-aksjer var Nordic Semiconductor, Tomra, Norsk Hydro, Kahoot, Questerre og det svenske biotek-selskapet Oncopeptides.