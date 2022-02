Etter mange debatter og stor oppmerksomhet rundt de to hovedkandidatene til jobben, visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Nato-sjef Jens Stoltenberg, er det nå klart at det er Stoltenberg som blir ny sentralbanksjef..

Ifølge en pressemelding fra regjeringen er Ida Wolden Bache beskikket som midlertidig sentralbanksjef fra 1. mars 2022 og til Stoltenberg tiltrer.

Stoltenberg går først av som generalsekretær i Nato ved utgangen av september, og det tas sikte på at tiltredelsesdato blir rundt 1. desember.

– Den beste

– Jeg har vært opptatt av å finne den beste sentralbanksjefen for Norge, og jeg er trygg på at det er Jens Stoltenberg, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en kommentar.

– Kombinasjonen av økonomibakgrunn, samfunnsforståelse og en ledererfaring få i Norge har, gjør han veldig godt egnet som øverste leder i Norges Bank, en institusjon som forvalter viktige samfunnsoppdrag på vegne av oss alle, sier Vedum.

Den tidligere Ap-lederen Stoltenberg har bak seg både to perioder som statsminister, og har også vært både finansminister og nærings- og energiminister.

Debatt

Hovedspørsmålet i diskusjonene rundt ansettelsen av ny sentralbanksjef har vært om Norges Banks uavhengige stilling blir svekket ved at tidligere Ap-leder Stoltenberg blir sentralbanksjef.

«Norges Banks uavhengige stilling vernes av alle, og Jens Stoltenberg vil ikke ende sin karriere ved å utfordre dette. I Norges Bank er det vaktbikkjer i alle avdelinger og etasjer, og på Stortinget sitter 169 andre voktere», skrev Trygve Hegnar i en leder i januar.

Han påpekte at Norges Bank er uavhengig i pengepolitikken, med sine mål, mens forvaltningen av Oljefondet er politisk styrt.

«Derfor er det faktisk korrekt at sentralbanksjefen skal holde Nicolai Tangen i ørene. Vi har en mistanke om at Jens Stoltenberg, med sin lange styringspraksis, er bedre egnet enn Ida Wolden Bache til dette, mens Wolden Bache kanskje er best på pengepolitikk (med doktorgrad og greier)», skrev Hegnar.

Blir pensjonist

I slutten av august meddelte sentralbanksjef Øystein Olsen til Finansdepartementet at han ønsker å fratre sin stilling i februar 2022.

– Det er en tid for alt. I januar neste år runder jeg 70 år. Det er et naturlig tidspunkt for å avslutte en lang yrkeskarriere. Jeg har bestemt meg for å stå i stillingen til og med februar neste år, og avslutte med min 12. årstale, sa Olsen tilbake i august.

Han tiltrådte som som sentralbanksjef i januar 2011, og er nå inne i sin andre åremålsperiode på seks år.