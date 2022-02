I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Tveitereid shorter Røkke-aksje

Superinvestor Aasulv Tveitereid shorter Kjell Inge Røkke-aksjen Aker Horizons. Han mener selskapet er en ansamling av oppblåste bobler og mye gjeld.

Aker Horizons ble børsnotert i februar i fjor, da den grønne euforien herjet markedet. Siden har aksjen falt kraftig, og bare hittil i år er kursen ned 43 prosent.

Rekordsterk boligprisvekst

Det var rekordsterk vekst i boligprisene i januar. Nominelt steg prisene 4,8 prosent, noe som gir en sesongkorrigert vekst på hele 2,1 prosent. I Oslo var den sesongkorrigerte veksten på hele 2,9 prosent, med en nominell prisvekst på 4,7 prosent.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror man har undervurdert effektene av avhendingsloven, og sier det er mulig effektene av renteøkningene er overvurdert.

Prises til opptil 6 mrd.

Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier tror Fred. Olsen Windcarrier kan prises til mellom 4 og 6 milliarder kroner. Selskapet spinnes nå ut av Fred. Olsen-familiens Bonheur for å børsnoteres separat.

Samtidig tror Olaisen at dette vil synliggjøre verdiene i morselskapet. Han synes Bonheur er undervurdert, og at aksjen nå er veldig billig.

Hegnar om Dæhlies flytting

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Bjørn Dæhlies flytting til Sveits.

At Dæhlie flytter ut, er et faresignal. Fortsetter de rødgrønne i det samme sporet, blir det vanskelig for mange med formuesskatten. Og formuen er det beste signalet på at man har skapt noe som fellesskapet har glede av. Bedre enn OL-medaljer, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

