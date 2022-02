Sentralbankmøter og Meta styrer markedet

Frem til i går hadde flere av børsene i verden steget denne uken. Både Nasdaq og S&P 500 hadde reversert mer enn halvparten av fallet som kom tidligere i år. Den europeiske sentralbanken (ESB) og Facebook-eieren Meta satte midlertid en stopper for dette, skriver DNB Markets i fredagens morgenrapport.

Torsdag falt Meta-aksjen med rekordhøye 26 prosent på, etter at selskapet hadde lagt frem svakere kvartalstall enn ventet og nedjusterte inntjeningsutsikter. Den amerikanske giganten fikk dermed barbert bort 250 milliarder dollar av markedsverdien.

Fallet i Meta-aksjen satt tonen for gårsdagen og bidro til at Nasdaq-indeksen falt 3,7 prosent og S&P 500 indeksen falt 2,4 prosent. Amazon aksjen steg imidlertid 17 prosent i etterhandelen etter at selskapet la frem svært gode kvartalstall.

Inflasjonsbekymringer

Den amerikanske sentralbankens (Fed) signaler om innstramning står for mye av svingningene vi har sett så langt i år, trekker DNB Markets frem.

Under gårsdagens rentemøte antydet også ESB at det vil komme innstramninger i pengepolitikken og ESB-sjef Christine Lagarde kunne ikke utelukke at det kunne komme en renteheving senere i år.

Bank of England (BoE) hadde også rentemøte i går, og hevet renten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent. Nesten halvparten av medlemmene vil gå mer aggressivt til verks ved å heve renten med 0,50 prosentpoeng.

DNB Markets skriver at dette er en tydelig indikasjon på at BoE har hastverk med å få satt opp renten og at det trolig kommer mer allerede i Mars.