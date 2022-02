Pareto oppgraderer norsk tech-gigant

På torsdag publiserte Nordic Semiconductor sine tall for fjerde kvartal. Selskapet økte omsetningen med 35 prosent til 171,2 millioner dollar, og driftsresultatet vokste i samme periode fra 18,6 til 32,2 millioner dollar. Ifølge en sammenstilling utført av Infront hadde imidlertid analytikerne på forhånd ventet et driftsresultat på 36,0 millioner dollar.

«Vi så sterk vekst gjennom 2021, selv om vår nåværende leveringsevner er begrenset av forsyningsbegrensningene i semiconductor-industrien. Vi ser stor etterspørsel fra både tier-1-kunder og det brede markedet», skrev Nordic Semiconductor-sjef Svenn-Tore Larsen i en kommentar.

Nå har Pareto publisert en oppdatering på selskapet, og oppgraderer selskapet til kjøp fra hold, skriver TDN. Kursmål oppjusteres til 330 kroner pr. aksje, fra tidligere 260. Dette tilsvarer en oppside på nesten 30 prosent fra dagens kurs på 257 kroner pr. aksje.

Meglerhuset oppjusterer estimatene for EBITDA for perioden 2022 til 2024 med 9 til 21 prosent, og bemerker seg at selskapets EBITDA har blitt redusert 40 prosent siden sommeren 2021. Kursmålet på 330 kroner pr. aksje tilsvarer en selskapsverdi 25 ganger EBITDA-estimatene for 2023.

Venter oppjusteringer

Pareto er ikke det eneste meglerhuset som ser potensialet i Nordic Semiconductor. I går kom også DNB Markets med en oppdatering i selskapet, og kommenterer spesielt hvor imponert de er over lønnsomheten i de delene av Nordic Semiconductor som genererer inntekter. Likevel tror meglerhuset at mange vil overfokusere på den svake leveransen på EBITDA.

«Det vi legger vekt på er lønnsomheten i den delen av virksomheten som har inntekter, der ligger selskapet 6 prosent foran vårt estimat og leverte en EBITDA-margin på 30 prosent for året og samtidig vokser den delen med 50 prosent år mot år», sa DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen til Finansavisen.

«Her skal konsensus for EBITDA massivt opp, og aksjen burde følge etter på tross av at markedet er surt etter gårsdagens USA-handel», skriver Bjørnsen.



Andre meglerhus har tidligere i januar også oppdatert kursmål for selskapet. Deutsche Bank og SEB har begge oppgradert sine kursmål til henholdsvis 350 og 390 kroner pr. aksje.