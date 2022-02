Arctic oppjusterer Aker Solutions

Torsdag kveld kom Arctic Securities med en oppdatering på Aker Solutions.

Meglerhuset oppjusterer aksjen til hold fra selg, og setter kursmål 25 kroner pr. aksje. Aksjen ligger fredag formiddag på cirka 24 kroner pr. aksje.

«Med forventninger om gode nyheter fremover, og det faktum at aksjen handles rundt sine gjennomsnittlige historiske multipler, gjenstår nøkkelspørsmålet om Q4 21-resultatet kan bli en «kjøp ryktet, selg fakta»-hendelse», skriver analytiker i Arctic Securities, Lukas Daul.

Aker Solutions legger frem tall for fjerde kvartal den 8. februar, og meglerhuset mener at en potensiell utbetaling av utbytte og oppgraderinger i guidingen vil kunne være positive momenter for selskapets aksjekurs.