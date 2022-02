Hegnar om ny sentralbanksjef: – Ville laget et helvetes mas

Etter mange debatter og stor oppmerksomhet rundt de to hovedkandidatene til jobben, visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Nato-sjef Jens Stoltenberg, er det nå klart at det er Stoltenberg som blir ny sentralbanksjef. Det synes Trygve Hegnar er en god avgjørelse.

– Mange har sagt at det kan bli politiske avgjørelser, og for eksempel at man i pengepolitikken skulle følge det som var til fordel for SV eller Arbeiderpartiet. Det er bare tull, sier Hegnar, og påpeker at man har en rentekomité, som er helt uavhengig.

– Hvis Stoltenberg hadde prøvd seg på noe som helst innen denne komiteen for å påvirke rentepolitikken, så ville alle slått ned på det. Alle i Norges Bank ville skrike opp, og det er også 169 representanter på Stortinget som også da ville laget et helvetes mas, påpeker han.

– Så jeg vil tro at Stoltenberg vil være helt upartisk og gjøre det som er riktig faglig, og være den beste sentralbanksjefen vi kunne få, konkluderer Hegnar.

Ifølge dagens pressemelding fra regjeringen går Stoltenberg først av som generalsekretær i Nato ved utgangen av september, og det tas sikte på at tiltredelsesdato blir rundt 1. desember.

Nåværende sentralbanksjef, Øystein Olsen, fratrer 1. mars, og Ida Wolden Bache vil da være midlertidig sentralbanksjef frem til Stoltenberg tiltrer.