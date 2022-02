Amazon stiger tosifret før åpning

Amazon publiserte tall for fjerde kvartal torsdag ettermiddag, der selskapet legger frem vesentlig bedre tall enn ventet.

Tallene for blant annet justert inntjening pr. aksje slo konsensus med over 60 prosent, skriver CNBC.

Til tross for den enorme inntjeningen som selskapet allerede har, vil nå selskapet for første gang på nesten fire år øke månedeskostnaden for Prime-medlemskap med 17 prosent til 20 dollar.

Fredag handles selskapet på førbørshandelen i USA for 3.110 dollar pr. aksje, eller omtrent 27.000 kroner, fra 2.776 dollar ved stengetid. Dette tilsvarer en stigning på mer enn 12 prosent over natten.

«Hvis stigningen i førbørshandelen holder seg til børsåpning vil Amazon legge til nesten 180 milliarder dollar, eller nesten 1.6 billioner kroner i markedsverdi til selskapet, i det som vil være en av de største verdsettelsesgevinstene i historien», skriver CNBC.

Etter publiseringen av kvartalstallene har analytiker i Barclays, Ross Sandler, oppdatert sin analyse i selskapet.

Analytikeren har nå kursmål 4.400 dollar pr. aksje, eller omtrent 38.500 kroner, noe som tilsvarer en oppside på over 40 prosent.

«Vi tror at en rekke av investorenes bekymringer rundt marginer ikke lengre er aktuelle, og neste fase er nå når brutto vareverdi begynner å akselerere, noe som bør spille ut midt i andre kvartal. Derfor tror vi Amazon har en av beste forutsetningene i markedet i 2022,» skriver analytikeren.