Dette er aksjene USAs mektigste politikere kjøper

«Fed sier at vi har det altfor bra, og det er dårlig nytt for kapitalmarkedet. «Don’t fight the Fed» gjelder fortsatt», skrev Thomas Eitzen, kredittstrateg i SEB, i et debattinnlegg på Finansavisen i mandag.

DNB Markets sier at inflasjonen synker så sakte at det kan bli behov for enda tøffere renteoppgang. De tror vi kan få «en real smell» i markedene.

04.02.2022 Senior porteføljeforvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg Kapitalforvaltning hadde en avkastning på over 19 prosent på sin nordiske portefølje på 800 millioner kroner i fjor. Slik vurderer han utsiktene i aksjemarkedene fremover, og disse sektorene og aksjene foretrekker han å eie nå.

Hvor skal man se for å få tips til å navigere det lumske farvannet Federal Reserve nå har lagt opp til? Kanskje dem som styrer landet kan gi en pekepinn. Her er oversikten over hvor USAs mektige politikere legger pengene sine.

Motstand

Kongressen har plukket aksjer stort sett fra S&P 500 og hovedsakelig innen teknologisektoren, men også i energi og finans, ifølge Investors Business Daily. Store navn som Microsoft, Apple og Alphabet peker seg ut, men også mindre navn som energiselskapet Shell Midstream Partners.

Nancy Pelosi har tidligere uttalt at hun og hennes mann har handlet aksjer for 18,9 millioner dollar – 166 millioner kroner – og kjøpte siste Apple.

Toppolitikerne i USA handlet aksjer for hele 355 millioner dollar – 3,1 milliarder kroner – ifølge data fra Capitol Trades. Det er tatt opp til vurdering om politikerne kun skal få lov til å eie fond eller børsnoterte fond de ikke har noen påvirkningskraft på.