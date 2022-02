Kepler Cheuvreux tror det, med store høye spenningen hos NTS, Norwegian Royal Salmons største aksjonær, er sannsynlig at selskapet kjøpes opp i løpet av relativt kort tid, ifølge TDN Direkt.

Analysebyrået hever kursmålet på NRS med 30 prosent til 260 kroner fra tidligere 200 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.



NRS har hittil i år steget 22 prosent på Oslo Børs.



To scenarioer

Kepler ser ifølge nyhetsbyrået to mulige scenarioer. Det første er at et selskap, Mowi eller Salmar, kjøper hele NTS og overtar senere de resterende Norwegian Royal Salmon-aksjene. Det andre er at NTS' styre selger Norwegian Royal Salmon direkte til høystbydende.

Uansatt mener Kepler et salg er svært sannsynlig, og kursmålet heves som følge av at WACC reduseres til 7 prosent fra 8 prosent – i tråd med Mowi og Salmar, skriver TDN Direkt.

Analytikerne fjerner nå Salmonor-fusjonen fra estimatene, som fører til en betydelig reduksjon i driftsresultatet, men ingen vesentlig endring i resultat pr. aksje.



Kepler tror den første viktige triggeren vil være NTS' styremøte fredag 18. februar, og vurderer Salmar som den mest sannsynlige kjøperen.

– Sagaen er ikke over

Pareto-analytiker Carl-Emil Johannessen fortalte i slutten av januar til Finansavisen hvilken annen beiler han tror kan komme på banen i maktkampen om opprettskonsernet NTS.

24.01.2022 Vi snakker med analytiker Carl-Emil Johannessen i Pareto Securities om budkampen i NTS og om opprørsaksjonærene og Mowi kan få enda en konkurrent.