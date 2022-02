Aksjestrateg Lori Calvasina i RBC Capital Markets mener at en mer aggressiv Federal Reserve stort sett er priset inn. Hun ser flere grunner til optimisme.

Utsiktene til en rekke renteøkninger og ytterligere pengepolitiske innstramninger fra Federal Reserve ga store kursfall på USA-børsene i januar.

Etter dette kursfallet mener Lori Calvasina, sjefstrateg for amerikanske aksjer hos RBC Capital Markets, at en mer aggressiv sentralbank nå stort sett er priset inn.

– Det som ikke er priset inn, er den økonomiske skaden en aggressiv Fed kan påføre. Men hvis du ser på multippelkontraksjonen hittil i år, er den på linje med gjennomsnittet av de 5-6 siste syklusene med renteøkninger siden 1990-tallet, sier hun til Bloomberg TV.

Mer negative enn på coronabunnen

Hun drar også frem siste ukes utgave av investorundersøkelsen fra AAII (American Association of Individual Investors) om såkalt «net bullishness.»

– Bruk litt tid på å la dette synke inn: «net bullishness» er nå faktisk under bunnivået fra 2020. Når vi kommer under minus 10 prosent på et fire ukers gjennomsnitt – altså at antallet «bears» overstiger antallet «bulls» med 10 prosent eller mer, viser historikken at aksjemarkedene stiger 15 prosent de neste 12 månedene, sier strategen.

– Dette forteller meg at mange av de dårlige nyhetene fra Fed allerede er priset inn, fortsetter Calvasina.

Undersøkelsen har målt stemningen blant amerikanske investorer ukentlig siden 1987, ved å spørre dem om hvilken retning de tror aksjemarkedet tar de neste seks månedene.

– Sier ikke at ting er katastrofale

Samtidig er RBC Capital Markets positivt overrasket over resultatsesongen så langt, og skriver mandag i en oppdatering at inntjeningsestimatene for i år og neste år skal opp.

– Dette er det komplett motsatte av hva mange var redde for noen uker tilbake i tid, fortsetter Calvasina, som likevel karakteriserer første kvartal som «kaotisk».

– Vi har egentlig ikke sett selskapene si at ting er katastrofale. Forbrukerne er litt mer årvåkne og nervøse akkurat nå, og har i det store og hele gitt selskaper mulighet til å revidere sine forventninger for kvartalet og året i negativ retning. Men dette har de helt enkelt ikke gjort. De forteller oss fortsatt at etterspørselen generelt er grei, selv om vi har kommet gjennom en tøff periode, legger strategen til.