Amazon øker lønningene – vil beholde talentene

Et av verdens største IT-selskaper, Amazon, mer enn dobler sin maksimale grunnlønn for bedriftsarbeidere, ifølge et internt skriv. Selskapet nevner et konkurranseutsatt arbeidsmarked som hovedfaktoren bak endringen, skriver CNBC.

Selskapet vil nå begrense grunnlønnen til 350.000, opp fra forrige maks på 160.000 dollar.

Grunnlønnen er bare en del av de ansattes totale kompensasjon. Dette tallet inkluderer ikke begrensede aksjeenheter, som vanligvis opptjenes trinnvis over flere år, så vel som andre inntjeninger, som for eksempel signeringsbonuser.

Vil beholde talentene

«Det siste året har det vært et spesielt konkurransepreget arbeidsmarked. Ved å gjøre en grundig analyse av ulike alternativer, veie økonomien i selskapet og behovet for å forbli konkurransedyktig for å tiltrekke og beholde talenter, bestemte vi oss for å gjøre betydelig større økninger til våre kompensasjonsnivåer enn vi gjør typisk i år», skrev selskapet, som først ble rapportert av GeekWire.

I tillegg til å øke grunnlønnen, skrev Amazon at de også øker det totale kompensasjonsområdet for de fleste jobber globalt, og at «økningene er mye mer betydelig enn vi har gjort tidligere», ifølge notatet.

Amazon har i økende grad blitt kritisert av ansatte for et lavt lønnsnivå. Grunnlønn ble nylig stemplet som en av de viktigste årsakene til at ansatte ønsker å forlate selskapet, skrev Business Insider forrige måned, med henvisning til interne undersøkelser.