I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Tømmer salt i såret på Quantafuel-aksjonærene

For to år siden antydet Øystein Stray Spetalen at aksjonærene i Quantafuel var født uten hjerne. Nå, når aksjen har falt over 80 prosent siden toppen, sier Spetalen at det er lettere å lure folk enn å overbevise dem om at de er blitt lurt.

Hamstrer i Pexip

Fredrik Halvorsen og Odd Johnny Winge ble styrtrike da de solgte videokonferanseselskapet Acano til Cisco i 2015. Nå hamstrer de aksjer i børstaperen Pexip.

Nye aksjonærlister viser at de sitter på aksjer til 24 millioner kroner i videokonferanseselskapet. Pexip har falt over 60 prosent det seneste året.

Nytt flyselskap til Oslo

De norske flyselskapene får nå en ny utenlandsk aktør å hanskes med. Skotske Loganair har allerede startet salget av billetter til SAS’ tidligere oljerute mellom Oslo og Aberdeen. I tillegg vil selskapet fly fra Bergen og Stavanger til Edinburgh og Newcastle.

Hegnar om kvinnemas

På lederplass skriver Trygve Hegnar om valget av ny sentralbanksjef. Skipsreder Elisabeth Grieg og Alexandra Morris i Skagen Fondene mener Ida Wolden Bache skulle fått jobben fordi hun er kvinne. Snakk om kvinnemas.

Ingen av dem sier at Ida Wolden Bache er bedre kvalifisert enn Jens Stoltenberg. Men hun er kvinne. Det er en grov undervurdering av Wolden Bache, og hun er neppe glad for støtten, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal:



TIRSDAG KVELD: Wallenius Wilhelmsen offentliggjør tall ikveld, med presentasjon onsdag morgen. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Aker Solutions: Kl. 07.00, audiocast kl. 09.00

Atea: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.00, webcast

Everfuel: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Reach Subsea: Kl. 07.00, webcast kl. 10.30

Nordic Mining: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00