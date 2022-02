Sisseners favorittaksjer for februar

«Vi er meget fornøyde med den solide meravkastningen i januar», skriver forvalter Jan Petter Sissener i månedsrapporten.

I årets første måned steg Sissener Canopus 1,0 prosent, sammenlignet med en nedgang på 3,1 prosent for OSEFX, 5,2 prosent for S&P 500 og 3,8 prosent for Eurostoxx 600.



Sissener peker på at investeringsstrategien de begynte å posisjonere seg for i fjor, nå viser positive resultater; nemlig forventninger om at inflasjonen skal drive opp renter, som igjen vil resultere i en rotasjon fra vekst til verdiaksjer.

Bidragsytere

De tre største positive bidragsyterne til fondets avkastning i januar var Shell, den italienske banken Intesa Sanpaolo og Storebrand. De store oljeselskapene BP og TotalEnergies bidro også med betydelig positiv avkastning.

I tillegg til enkeltaksjene ga porteføljens indekssikringer et signifikant positivt bidrag.

De største negative bidragsyterne i januar var Schibsted og Nordic Semiconductor.

Tok NRS inn

Sissener tok i januar Norwegian Royal Salmon (NRS) inn i porteføljen. Begrunnelsen for investeringen er todelt.

«For det første ser vi et begrenset potensial for oppdretterne å øke det globale tilbudet av laks vesentlig i 2022 etter betydelig vekst i 2021», skriver Sissener.

Med en fortsatt gjenåpning av samfunnet, mener han HoReCa-segmentet (Hoteller, Restauranter, Catering) bør underbygge etterspørselsveksten etter laks, noe som vil bidra til å dra opp markedets prisforventninger.

For det andre så kan det bli budkrig om NTS, som er hovedaksjonær i NRS. Foreløpig er det MOWI som har det høyeste budet, men flere interessenter kan komme på banen, mener han.

«Den implisitte verdsettelsen for NRS, gitt dagens bud på NTS, ligger etter vår vurdering vesentlig over dagens markedsprising», skriver Sissener.