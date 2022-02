Senator kjøpte på bunn – kursen opp 30 prosent på to uker

Det går frem av en innmelding fra Senatet.

Republikaneren fra Texas kjøpte ifølge meldingen bitcoin for mellom 15.001 og 50.000 dollar – 132.000 og 440.000 kroner – 25. januar.

Da sto kursen rundt 36.000 dollar for én mynt, hvilket er laveste nivå siden juli i fjor og nær en halvering fra toppen på 69.000 dollar i november.

Siden den gang har bitcoinkursen steget nesten 30 prosent og Cruz' investering kan være verdt så mye som 65.000 dollar – 570.000 kroner.

De andre store kryptovalutaene har også fulgt etter. Ethereum er også opp nær 30 prosent siden slutten av januar. XRP skjøt opp over 50 prosent bare i helgen, mens Cardano har steget 19 prosent.

Hvorfor har kryptoaksjene og -kursene falt så mye? Vi får besøk av Arcane Crypto-sjef Torbjørn Bull Jenssen. Han forteller om hva som rører seg i markedet, hvorfor Facebook ikke lyktes med sitt store prosjekt og hvordan Arcane satser for å bli et slags krypto-meglerhus tradisjonelle banker blir avhengige av.

Investering i kryptovaluta kommer imidlertid ikke uten nedsiderisiko.

Kjell Inge Røkkes Seetee, et investeringsselskap for kryptovaluta, har et urealisert papirtap på om lag 170 millioner kroner fra sin investering i bitcoin. Røkke-selskapet gikk inn i bitcoin på 50.000 dollar.

Det internasjonale pengefondet oppfordrer kryptopositive El Salvador om å slutte å tillate bitcoin som lovlig betalingsmiddel på grunn av risikoen forbundet med aktivaen.

Texas har blitt et yndet sted for kryptomining og Cruz har tatt til orde mot Senatets forslag om å øke skattene på kryptorelatert handel i USA.

Journalisten er investert i bitcoin, ethereum og XRP.