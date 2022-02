08.02.2022 Kvartalsesongen preger børsen og mens Yara faller, så stiger Aker Solutions etter sitt tallslipp. Er nedturen i oljeservice over? Vi snakker om utbytteløftet og tallene med analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier. Trygve Hegnar er samtidig lite imponert over inntjeningen til oljeservicekonsernet. Han kommenterer også Yara-tallene som viser at de klarer å øke prisene sine mer enn gassregningen har økt.