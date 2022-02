Bitcoin verdt 3,6 milliarder dollar beslaglagt

Det amerikanske justisdepartementet sa tirsdag at de beslagla mer enn 3,6 milliarder dollar med Bitcoin. Verdiene som er blitt beslaglagt ble stjålet under et dataangrep, rapporterer Marketwatch.

Foreløpig er det to mistenkte i saken. De siktede ble arrestert for angivelig forsøk på å hvitvaske inntektene, ifølge rapporten.

Kryptovalutaens verdi på det tidspunktet den ble beslaglagt gjør den til det største beslaget som noen gang er gjort av justisdepartementet.

Kryptovalutaen Bitcoin er tirsdag kveld ned 2,16 prosent.