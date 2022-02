Sterk avslutning på året for ABG Sundal Collier

Investeringsbanken ABG Sundal Collier kan se tilbake på et spesielt aktivt børsår, noe man kan legge merke til i selskapets resultater.

I fjerde kvartal 2021 fikk meglerhuset en omsetning på 803 millioner, ned fra rekordsterke 893 millioner i samme periode året før. Resultatet før skatt endte på 276 millioner, ned fra 377 millioner kroner for ett år siden.

ABG Sundal Collier avslutter dermed fjoråret sterkt i det som endte opp med å bli nok et rekordår for selskapet. Omsetningen for helåret steg med 51 prosent til 2,91 milliarder.

De rekordhøye resultatene vil også dryppe over på aksjonærene: Styret foreslår et utbytte på én krone pr. aksje for 2021, tilsvarende drøyt 471 millioner kroner.

ABG Sundal Collier (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 803,0 893,0 Driftsresultat 276,0 384,0 Resultat før skatt 276,0 377,0 Resultat etter skatt 201,0 243,0

Mer i vente

Norgessjef Peter Straume sier at 2022 ser ut til å bli bra, selv om det er vanskelig på nåværende tidspunkt å si om året blir blir like godt som i fjor, bedre eller dårligere.

– Det ser robust ut, og hvis ting går som det skal, er vi i en god takt, sier han.

ABG Sundal Collier viser til at det har doblet kundebasen de seneste årene, og til tross for et rekordhøyt antall transaksjoner for selskapet, har det vært i stand til å øke pipelinen.

Selskapet skriver ellers at det har en god balanse i porteføljen, men at evnen til å gjennomføre transaksjoner vil – som alltid – avhenge av markedsforholdene.

Onsdag ettermiddag handles aksjen opp beskjedne 0,1 prosent på lav omsetning.