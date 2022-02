I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Varsler enorme emisjoner

Fearnley-analytiker Nils Thommesen varsler enorme emisjoner i landbasert oppdrett. Han estimerer kapitalbehov på 600 millioner kroner for Andfjord Salmon, 100 millioner dollar for Atlantic Sapphire og én milliard kroner for Salmon Evolution.

Analytikeren har samtidig barbert kursmålene for de tre selskapene, og forklarer dette med økte materialkostnader og store fremtidige investeringsbehov.

Kostbar dobling

Massasjekjeden Squeeze mer enn doblet omsetningen i fjor, til 51 millioner kroner. Men veksten kostet. Fjoråret endte med et underskudd på 11,8 millioner kroner før skatt.

I løpet av året åpnet kjeden 15 nye klinikker. Ved utgangen av året hadde Squeeze 30 klinikker totalt.

Yara-skuffelse

Yaras resultat i fjerde kvartal var langt svakere enn ventet. Gjødselgiganten fikk et ebitda-resultat på 765 millioner dollar. Det var under selv det laveste analytikerestimatet.

Det var unormalt stor usikkerhet før Yara-tallene, på grunn av energikrisen i Europa med skyhøye gass- og gjødselpriser. Ifølge analytiker Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets virker det som om bøndene har vært flinkere enn Yara til å utnytte de høyere gassprisene.

Start dagen med Morgenkaffen Dagens viktigste nyheter fra Finansavisen Jeg godtar å motta nyhetsbrev Meld meg på

Hegnar om Jacob Lund

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Jacob Lund, tidligere sponsorsjef i DNB. Etter meldingen om at Bjørn Dæhlie har flyttet til Sveits, sier Lund til Dagbladet at Dæhlie har tre egenskaper som alltid har preget ham: «Han er bevisst, målrettet og glad i penger».

Hvor aktverdig er det for en tidligere sponsorsjef å avfeie Bjørn Dæhlie med at Dæhlie er «glad i penger». Mens han selv i flere år solte seg i glansen fra idrettsstjernene han forsynte med penger. Slimålen, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal:

KVARTALSTALL: Elkem rapporterer onsdag. Foto: Elkem

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Elkem: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.00, webcast

Equinor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Komplett: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 09.00, webcast

Tekna Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Veidekke: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.00, webcast

XXL: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

SpareBank 1 SR-Bank: Kl. 07.30, webcast kl. 08.15