Dette vil påvirke Oslo Børs

Det går mot en oppgang på 1,9 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 1,6 prosent, eller innenfor intervallet [1,3, 1,9] prosent.

Olje

Oljeprisen synker onsdag morgen og brent-oljen er ned 0,53 prosent til 90,78 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,40 prosent til 89,39 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 90,78 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Råoljelagrene i USA falt med 2,0 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, melder TDN Direkt.

På forhånd var det ventet en økning på 400.000 fat, ifølge analytikerestimater Reuters har hentet inn.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,9 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,8 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 2,0 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,9 prosent.

I India går Sensex frem 0,7 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,1 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,2 prosent.

Wall Street

På makrofronten tikker det inn tall for grossistlagre for desember klokken 16.00 norsk tid.

Tirsdag var det bred oppgang for de toneangivende amerikanske indeksene.

Teknologi-indeksen Nasdaq steg 1,3 prosent til 14.250,83 poeng.

Den bedre S&P 500-indeksen steg 0,8 prosent til 5.521,54 poeng.

Dow Jones steg 1 prosent til 35.462,78 poeng.

Investorene venter nå på viktige inflasjonsdata senere i uken, skriver CNBC.

– Nå som vi er i gang med resultatsesongen og investorene er forberedt på en het inflasjonsrapport, vil den pågående rotasjonshandelen sannsynligvis fortsette, sier seniorstrateg i Oanda, Edward Moya.

Hovedindeksen

Flere selskaper har lagt frem kvartalstall onsdag morgen, deriblant Equinor , XXL og Veidekke.

Tirsdag endte hovedindeksen ned 1,1 prosent til 1.190,5 poeng.

Atlantic Sapphire og Salmon Evolution falt stygt på børs tirsdag etter at Fearnley Securities nedgraderte begge aksjene, samt kuttet kursmålene. Førstnevnte nedgraderes fra kjøp til hold, med et kursmål som kuttes fra 106 til 45 kroner, mens Salmon Evolution får en dobbel nedgradering fra kjøp til selg, med et nytt kursmål på 8,5 kroner.

Atlantic Sapphire falt 10,5 prosent til 35,40 kroner, mens Salmon Evolution endte gårsdagen ned 10,7 prosent til 9,68 kroner aksjen.

Yara rapporterte tirsdag morgen økt avkastning i fjerde kvartal, tallene var derimot noe under hva analytikerne hadde forventet. Det sendte aksjen ned 7,0 prosent til 433,90 kroner.

Bedre gikk det for SAS som åpner ruter til Toronto og utvider det nordamerikanske nettverket. Aksjen steg 4,5 prosent til 1,59 kroner.

Finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal:

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Elkem: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.00, webcast

Equinor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30