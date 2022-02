DNB Markets oppjusterer ifølge en oppdatering sitt kursmål på bilskiprederiet Höegh Autoliners til 41 kroner fra 34 kroner, og opprettholder kjøpsanbefaling, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset hever dermed kursmålet med 21 prosent, på aksjen har steget 32 prosent på Oslo Børs hittil i år.

Estimatene på kort sikt og forventninger for 2022–2023 økes ifølge nyhetsbyrået på grunn av gunstige markedstrender, i etterkant av selskapets guiding for fjerde kvartal.

«Vi har først og fremst hevet rateprognosene våre, som er opp 3 prosent for 2021, og 6 prosent for 2022 og 2023, mens volumene er opp 1 prosent for 2022-2023 med 2021 stort sett uendret», skriver analytikerne i DNB Markets.

Bilskiprederiet legger frem rapporten for fjerde kvartal torsdag 10. februar.

Skrudde opp

– Trykket har vært der gjennom hele kvartalet. Det har ikke vært noe som har trukket den andre veien, uttalte adm. direktør Andreas Enger i Höegh Autoliners.

Selskapet venter et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger på vel 78 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra tidligere anslag på 65-70 millioner dollar.

– Det som kommuniseres fra selskapet er bedre enn hva vi ventet for fjerde kvartal, og det vitner om at utviklingen er positiv, uttalte Shippinganalytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier til Finansavisen.