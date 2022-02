Noe svakere for B2Holding i fjerde kvartal

Inkassoselskapet B2Holding la torsdag morgen frem sitt resultat for fjerde kvartal. Selskapet endte fjorårets siste kvartal med et resultat før skatt på 155 millioner kroner, ned fra 162 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.

Inntektene endte på 743 millioner kroner, mot 852 millioner i fjerde kvartal 2020.

Selskapet foreslår et utbytte på 0,42 kroner pr. aksje.

Ifølge rapporten investerte B2Holding 552 millioner kroner i nye porteføljer i løpet av kvartalet. 88 prosent av disse investeringene var i usikrede porteføljer, hvor 23 prosent var termintransaksjoner.

Inkassoselskapet observerer en merkbar økning i volumet av misligholdte lån som kommer til markedet og forventer mer volum i 2022, opplyses det.

B2Holding trekker også frem at det er i gang med diskusjoner om å etablere et investeringspartnerskap.

– Vi har kommet et godt stykke videre siden forrige kvartal, og har nå fullført den første milepælen i dette partnerskapet. Jeg er veldig glad for å kunngjøre at dette første trinnet er finansiert av et selskap som administreres av Pacific Investment Management Company, et av de største kapitalforvalterne og kapitaltilbyderne i verden, uttaler adm. direktør Erik Just Johnsen i en børsmelding knyttet til kvartalsrapporten.

