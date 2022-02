I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Vil ha exit-skatt for rikinger

SV og Kari Elisabeth Kaski vil innføre en egen exit-skatt for rikinger. Kaski mener Bjørn Dæhlies flytting til Sveits setter søkelys på et betydelig skattehull knyttet til urealisert kapitalgevinst, et skattehull hun nå vil tette.

– Du skal ikke kunne flytte fem år til Sveits, og så komme hjem igjen med lommen full av penger som det ikke er betalt skatt av, sier Kaski.

Eventyrlønninger i ABG Sundal Collier

Et brennhett transaksjonsmarked ga nok et rekordår for ABG Sundal Collier. Det får de ansatte klekkelig godt betalt for. I gjennomsnitt tjente hver ansatt i meglerhuset 5 millioner kroner.

I løpet av fjoråret var ABG Sundal Collier med på over 170 transaksjoner. Meglerhuset bidro med å hente inn over 200 milliarder kroner i egenkapital og gjeld for kundene.

Nærmest rørt til tårer

Analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux ble nesten rørt til tårer av Equinors kvartalsrapport. Oljegiganten knuste analytikernes forventninger med et justert driftsresultat på 132 milliarder kroner, som dessuten er selskapets beste resultat noensinne.

Nå skal 88 milliarder kroner deles ut i utbytte, og utbytteavkastningen i år blir på hele 10 prosent. Holte mener dette er fryktelig høyt.

Hegnar om Vestres batteriplaner

På lederplass skriver Trygve Hegnar om næringsminister Jan Christian Vestres plan om at Norge skal bli en stormakt innen batteriproduksjon. Det beste, hvis vi skal tro næringsministeren, er at «dette er en industri som er lønnsom og som blir enda mer lønnsom». Midt i blinken for Hegnars batterifabrikk.

For å få til dette lover Vestre «arealer, eksportstøtte, statlig eierskap og tilskuddsordninger». Det er bare å melde seg på. Send penger – staten tar risikoen, skriver Hegnar.

