Mot opptur fra start på Oslo Børs

Det går mot en oppgang på 0,1 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent i dag, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Brentoljen stiger 0,3 prosent til 91,45 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 0,4 prosent til 89,66 dollar. Til sammenligning sto et fat nordsjøolje i 91,30 dollar.

Investorene har også øynene rettet mot atomsamtalene mellom USA og Iran. Dersom det blir enighet og USAs sanksjoner blir løftet, vil mye olje bli lagt til markedet raskt.

– Kjernen i uenigheten er om Iran er villige til å signere. Dersom det blir en avtale vil det legge press på prisene nedover, sier oljeanalytiker Henry Rome.

Oljelagrene i USA falt overraskende i forrige uke. De amerikanske råoljelagrene var ned 4,8 millioner fat i forrige uke til 410,4 millioner fat. På forhånd var det ventet at lagrene skulle være opp 0,4 millioner fat, ifølge Trading Economics.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,3 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 0,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,2 prosent.

I India går Sensex opp 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,3 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,1 prosent.

Wall Street

Nasdaq stiger med 1,86 prosent til 14.454 onsdag. Meta stiger med mer enn 4 prosent etter en dramatisk nedgang etter forrige ukes resultatrapport. Teknologiindeksen har steget omtrent 8 prosent fra det siste lavpunktet den 27. januar.

Dow Jones stiger med 0,76 prosent til 35.722.

S&P 500 endte med en oppgang på 1,31 prosent til 4.581.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,1 prosent før den sluttet på 1.203,64 poeng. Det ble omsatt aksjer for mer enn 7,2 milliarder kroner. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 91,90 dollar, opp 0,7 prosent.

Equinor håver inn på høye olje- og gasspriser, og leverte et resultat langt over forventning i fjerde kvartal. Samtidig jekket selskapet opp utbyttet til aksjonærene.

– Det er nesten så du får tårer i øynene. Det er en kjempesterk rapport, sier analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux. Aksjen gikk opp 1,4 prosent til 260,20 kroner.

XXL knuste forventningene og fikk et EBITDA-resultat på 403 millioner kroner i fjerde kvartal, mens analytikerne ventet et resultat på 280 millioner kroner. «Solid vekst og bruttomarginutvikling – Sverige fører an», var overskriften i onsdagens børsmelding. Aksjen gikk opp 15,7 prosent til 14,45 kroner.