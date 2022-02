Arctic Securities: Utbytteforslaget var skuffende

DNB rapportere sterke tall fra bankens kjernevirksomhet, men utbytteforslaget var skuffende, mener Arctic Securities, ifølge TDN Direkt, i etterkant av presentasjonen av fjerdekvartalstallene.

Styret i DNB har besluttet å utdele et utbytte for regnskapsåret 2021 på 9,75 kroner pr. aksje, en oppgang fra 9 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2020.

Meglerhuset mener imidlertid at det skuffende utbytteforslaget gir rom for økt tilbakekjøp av egne aksjer.

«Hvis DNB nektes å kjøpe Sbanken i mars, vil rommet for tilbakekjøp av egne aksjer være betydelig», skriver analytikerne.

21.01.2022 Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB venter spent på svaret som er ventet fra Konkurranseklagenemden i mars. De behandler Konkurransetilsynets avslag på oppkjøpet av Sbanken.

Som forventet

DNB meldte torsdag morgen om et resultat før skatt på 7.955 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot 5.552 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge estimater innhentet av Infront for nyhetsbyrået var det på forhånd ventet et resultat før skatt på 7.889 millioner kroner.

Banken fastholder sine finansielle ambisjoner.

DNB har steget 4 prosent på Oslo Børs hittil i år.