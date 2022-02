Tapte 19 mrd. i fjerde kvartal

Det sveitsiske finansforetaket Credit Suisse rapporterte torsdag et nettotap i fjerde kvartal på 2 milliarder sveitsiske franc, cirka 19 milliarder norske kroner. Tapet kan i stor grad tilskrives avsetninger til juridiske kostnader og nedgang i virksomheten for handel og formue, melder Reuters.

Selskapet er også forsiktig med å spå fremtiden og omtaler 2022 som et overgangsår, samt at det flagger en nedgang i justert inntekt før skatt for første kvartal.

For hele 2021 rapporterer Credit Suisse et tap på 1,6 milliarder franc. Det står i sterk kontrast til 2020, som endte med et overskudd på 2,7 milliarder franc.

Credit Suisse måtte i løpet av fjoråret ta store tap etter kollapsen av 10 milliarder dollar i forsyningskjedefond knyttet til det britiske finansselskapet Greensil, og et tap på 5,5 milliarder dollar fra implosjonen av investeringsfondet Archegos.

Adm. direktør i Credit Suisse, Thomas Gottstein, uttalte at banken aktivt jobber med å løse de gamle problemene og bemerket også at det tar en nedskrivning av goodwill knyttet til oppkjøpet av den amerikanske investeringsbanken Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) i 2000.

Etter fjorårets skandaler, som ble innledet av en spionskandale i 2019, har det fortsatt å balle på seg for Credit Suisse. 2022 begynte med en brå avgang av styrelederen, som hadde blitt hentet inn 9 måneder tidligere, og banken sliter med en pågående hvitvaskingsak knyttet til kokainsmugling.