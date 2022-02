Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 11. februar

Analytiker Turner Holm i Clarksons Platou mener det ville vært game over for Aker Offshore Wind om selskapet ikke hadde Kjell Inge Røkkes Aker i ryggen.

Et brannsalg i Principle Tower tilfører 100 millioner kroner, men dette er langt fra nok. Holm anslår at selskapet bare har penger frem til fjerde kvartal.

Etter fiaskoen i havvindauksjonen Scotwind mente han at Aker Offshore Wind var nødt til å vinne frem i en lisenstildeling i Norge. Ifølge Holm ser det nå ut til at regjeringen kun går for bunnfaste vindmøller i andre fase av Sørlige Nordsjø II.

---

Meglertopper spår kraftig boligprisvekst frem til påske. Stian Kløfta i Krogsveen mener det ikke er noe som tilsier at veksten ikke skal fortsette.

Hedda Ulvness i Eie ser også sterk prisutvikling i hele første kvartal. Hun sier tilbudet er lavt, etterspørselen er høy, og at salgene tar så lang tid at volumene ikke vil bli påvirket før i april.

I januar sjokkerte boligprisene de fleste med en rekordsterk oppgang på 4,8 prosent.

---

Dersom SV går videre med forslaget om exit-skatt, vil det være en kraftig marsjordre for mange som har virksomhet i Norge. Det mener skatteadvokat Hanne Skaarberg Holen.

Hun råder dem til å forte seg med å komme seg ut av landet.

Dette gjelder særlig eiere av startups og vekstselskaper, hvor man forventer stor fremtidig verdistigning.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SV og Kari Elisabeth Kaskis forslag om exit-skatt.

Kaski glemmer at de som flytter ut, må skatte i det landet de flytter til. Bjørn Dæhlie i Sveits, og andre i London, Stockholm eller hvor det nå enn er.

Hun kan gjerne foreslå i Stortinget at man må bo minst 10, 15 eller 20 år i utlandet før man slipper å betale exit-skatt ved utflyttingen. Det eneste sikre er da at ingen utflyttede kommer tilbake til Norge. Det kan være veldig dumt, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultater

AF Gruppen

Aker Clean Hydrogen

Akva Group

Cloudberry Clean Energy

Entra

Høland og Setskog Sparebank

Infront

Integrated Wind Solutions

Kitron

Kongsberg Gruppen

Landkreditt Boligkreditt

Melhus Sparebank

Okea

Prosafe

Rana Gruber

SATS

Schibsted

Skandia GreenPower

Skue Sparebank

Smartoptics Group

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Sparebanken Sør

Sparebanken Øst

Statt Torsk

Techstep

Teco 2030

Makro

Storbritannia: estimert BNP 4. kvartal (08.00)

Storbritannia: industriproduksjon, desember (08.00)

Tyskland: KPI endelig, januar (08.00)

USA: Michigan-indeks foreløpig, februar (16.00)

Etter torsdagens OPEC-rapport følger Det internasjonale energibyrået (IEA) opp med sin månedsrapport klokken 10.00 fredag.

Kilder: Euronext, TDN Direkt, Trading Economics