Coinbase har fjernet tre lenker kryptovalutaer fra tjenesten sin etter advarsler om såkalte rug pulls – at teppet blir dratt ut under investorene – hvor bakmennene stikker av med alle pengene.

Kryptogiganten vil utbedre sikkerhetsnettet sitt på nettsider som genereres automatisk, ifølge Reuters.

– Lenkene er fjernet fra nettstedet etter Reuters tok kontakt, sier Jaclyn Sales, talsperson i Coinbase.

Hvorfor har kryptoaksjene og -kursene falt så mye? Vi får besøk av Arcane Crypto-sjef Torbjørn Bull Jenssen. Han forteller om hva som rører seg i markedet, hvorfor Facebook ikke lyktes med sitt store prosjekt og hvordan Arcane satser for å bli et slags krypto-meglerhus tradisjonelle banker blir avhengige av.

Sales understreker at nettsidene har en ansvarsfraskrivelse som sier at informasjonen ikke er investeringsråd og at kryptobørsen ikke er ansvarlig for feil. Informasjonen var hentet fra CoinMarketCap, men ledelsen i CoinMarketCap sier de ikke samarbeider med Coinbase.

Tre valutaer fjernet

En av sidene som ble tatt ned var DeFi100. CoinMarketCap har imidlertid mottatt flere rapporteringer om at kryptovalutaen er svindel.

«Utvis varsomhet», står det, men Coinbase publiserte likevel den automatisk genererte artikkelen. Det er ikke registrert noen handler i kryptovalutaen siden midten av november da kryptomarkedet var på topp.

De to andre kryptovalutaene er Mercenary og Squid Game. Begge valutaene så kursene stige voldsomt, men falt momentant og handelen stanset.

Kryptovalutaene har fått seg en knekk etter inflasjonstallene fra USA. Bitcoin faller 2,7 prosent til 43.500 dollar, ethereum er ned 4,8 prosent til 3.102 dollar, XRP er ned 8,2 prosent til 0,81 dollar og Cardano faller 3,8 prosent til 1,15 dollar.

Journalisten er investert i bitcoin, ethereum og XRP.