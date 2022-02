Schibsted-knekk, IWS vokser på havvind og Kongsbergs utbyttedryss

11.02.2022 Trygve kommenterer Schibsteds børsknekk og markedet. Vi snakker med konsernsjef Geir Håøy og finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø i Kongsberg Gruppen om en mulig børsnotering av et teknologiselskap, kontrahering innen shipping og et rekordutbytte. I studio kommer Lars-Henrik Røren som leder vindserviceselskapet IWS. De gikk på børs for et knapt år siden, men hvor raskt vil denne bransjen egentlig vokse frem?