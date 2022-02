Mer pessimistisk til aksjemarkedet

Utsiktene for høyere renter har ført til en turbulent start på året for verdens børser, med kursfall i flere vekstselskaper. Renteutsiktene har også ført til at strategene i storbanken Goldman Sachs, har inntatt et mer pessimistisk syn rundt utviklingen til det amerikanske aksjemarkedet, ifølge Bloomberg.

Tidligere har Goldman Sachs estimert at S&P 500-indeksen vil stå i 5.100 poeng ved årsslutt. Nå kutter strategene i estimatene og mener fasiten vil ligge på 4.900 poeng ved utgangen av 2022.

Til sammenligning stengte S&P 500 til 4.418,16 poeng fredag.

– Makrobakteppet i år er betydelig mer utfordrende enn i 2021. Det er høy usikkerhet rundt inflasjonsbanen og politikken til Federal Reserve, sier strategene i Goldman Sachs ifølge Bloomberg.

Flere muligheter

Tidligere i uken oppjusterte økonomene i storbanken også deres utsikter for rentebanen, og venter nå at den amerikanske sentralbanken vil heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng ved hvert av de syv gjenværende rentemøtene i år, i motsetning til fem rentehevinger som banken så for seg tidligere.

Goldman Sachs holder døren åpen for at flere scenarioer kan utfolde seg, og peker på at dersom Fed gjør flere rentehevinger enn ventet, vil S&P 500 kunne falle 12 prosent til 3.900 poeng ved årsslutt.

Dersom inflasjonen avtar raskere, og Fed hever renten færre ganger enn ventet, estimeres det at S&P 500 kan stige til 5.500 poeng.