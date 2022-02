Henter en kvart milliard til venturefond

Siden oppstarten har Skyfall investert rundt 100 millioner i 28 selskaper. Mange av Skyfalls porteføljeselskaper har vokst raskt og landet investeringer fra investorer som Softbank Vision Fund, Andreessen Horowitz, Accel, Y Combinator, Coinbase Ventures, Lowercarbon Capital og Tiger Global.

Nå har Skyfall Ventures hentet penger til et fond nummer to, og pengene ble hentet på rekordtid. Kun to måneder tok det før fondet ble fylt opp.

– Vi siktet på 200 millioner, men siden interessen viste seg å være høy valgte vi å utvide til 250 millioner, men vi ønsket ikke å hente mer. Vi liker denne størrelsen da det gjør oss fleksible og posisjonerer oss godt som en lokal Nordisk investor med fokus på tidligfase tech, sier Preben Songe-Møller, medgründer og partner i Skyfall.

20 selskaper

Målet er å investere i 20 nye selskaper, hvorav rundt 5 millioner investeres initialt og ytterligere 5 til 20 millioner investeres i påfølgende kapitalforhøyelser i de mest lovende selskapene.

Fondet har en levetid på 10 år.

– Det tar tid å utvikle revolusjonerende teknologiselskaper, så vi har en svært langsiktig investeringshorisont, sier Songe-Møller.

Investorene i Skyfalls andre fond består av mange av de samme investorene som var med i første fond, som Montin, det statlige investeringsselskapet Investinor, Wallcross, samt Sissener-familien gjennom sitt private selskap Sirius Securities.

I tillegg har en rekke nye investeringsmiljøer nå blitt med Skyfall for første gang, eksempelvis Stiftelsen Leif Høegh, Haudemann-Andersen-familien gjennom sitt Datum, Kristian Lundkvists Middelborg Invest og Fredriksborg Investor.

– Vi er veldig fornøyd med investorene som er med oss, uttaler Malmo.

INN SOM INVESTOR: Jan Haudemann-Andersen spytter inn penger i Skyfall-fondet. Foto: Iván Kverme

Gründererfaring

Skyfall-teamet har lang gründererfaring, og det kommer godt med som tidligfaseinvestor. Jon Kåre Stene er medgründer og tidligere driftsdirektør i Oda. Stene har tidligere kun sittet i Skyfalls fondsstyre, men har nå gått operativt inn i Skyfall-teamet.

Det samme gjør Preben Songe-Møller som også har gründererfaring. Songe-Møller har tidligere startet både B2B SaaS-selskaper, markedsplattformer og konsulentfirmaet Sprint Consulting.

Skyfall Ventures startet opp i 2016, med mål om å investere i norske gründerbedrifter.

– Vi investerer i nordiske gründere som bygger kommersielt svært skalerbare selskaper, og vi investerer typisk når selskapene bare har en håndfull ansatte og en tidlig versjon av sitt produkt”, sier Espen Malmo, med-gründer og Managing Partner i Skyfall.