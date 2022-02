Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 1,75 prosent like etter kl. 08.00 mandag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 1,2 prosent, eller innenfor intervallet [-1,6, 0,8] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 2,07 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,70 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,26 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,52 prosent.

I India er Sensex ned 1,81 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot styrkes 0,37 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,10 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,33 prosent på 95,70 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,43 prosent til 94,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Etter at blant annet amerikanske og britiske myndigheter ba sine statsborgere evakuere Ukraina skjøt oljeprisen i været. Det førte til at investorer dumper mer risikable verdipapirer.

Fasiten etter en endt handelsuke på Wall Street ble dermed Nasdaq ned 2,78 prosent til 13.791. S&P 500 falt 1,9 prosent til 4.418, mens Dow Jones ble svekket 1,43 prosent til 34.737.

Med kun to timer igjen av handelsdagen uttalte det Hvite hus' sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan at det var tegn på russisk eskalering ved den ukrainske grensen. I tillegg nevnte Sullivan at en invasjon kunne skje mens de olympiske leker foregår, til tross for spekulasjon på det motsatte.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen steg 0,6 prosent til 1.213,67 fredag. Equinor-aksjen steg 3,2 prosent til ny all-time high på 275,05 kroner.