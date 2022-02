Soros Fund Management kjøpte i fjerde kvartal nesten 20 millioner aksjer i elbilprodusenten Rivian Automotive for nesten 2 milliarder dollar, melder Marketwatch, og viser til dokumenter sendt inn til SEC fredag.

Nesten halvert

De samme aksjene var priset til i underkant av 1,2 milliarder dollar ved stengetid fredag. De dårlige nyhetene har stått i kø for Rivian, og aksjen har stupt over 43 prosent så langt i 2022. Senest fredag stupte aksjen over 9 prosent.

Investorene mislikte særlig at produksjonsmålene for 2021 ikke ble nådd, og oppslaget om at en batteriproduksjonsavtale med Samsung SDI har gått i vasken bedret ikke stemningen.

Finansdirektør Claire McDonough uttalte tidlig i januar at fokus foreløpig er på vekst og ikke overskudd. Hun kunne se kursen gå i taket etter den massive børsintroduksjonen i november, men siden har det altså gått tråere.

Solgte Big Tech

Fredagens SEC-dokumenter avslører ifølge Marketwatch videre at Soros-fondet har aksjer i treningskjempen Peloton Interactive for rundt 13,3 millioner dollar.

På salgssiden har Soros Fund Management tatt ned eksponeringen i Big Tech-duoen Amazon og Googles morselskap Alphabet, i tillegg til å kvitte seg med litt av beholdningen sin i Invesco QQQ Trust Series 1, det største børsnoterte fondet (ETF) som tracker Nasdaq 100-indeksen.