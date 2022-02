14.02.2022 Aksjemarkedene i Norge og Europa starter uken med et fall, og Trygve Hegnar kommenterer utviklingen. Frykt for krig mellom Russland og Ukraina preger utviklingen, og trekker hovedindeksen i Oslo ned til tross for svært høy oljepris. Flyaksjene faller selv om restriksjonene er opphevet.