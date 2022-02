Trygve Hegnar er helt enig med Peter Hermanrud i at Oslo Børs kan falle 25 prosent.

– Effekten av en krig vil vare i noen måneder. Ikke ti år, ikke fem år. Men kortsiktig er det kjempenegativt, sier Trygve Hegnar i dagens Økonominyhetene.

– Et fall på 25 prosent kan komme når som helst. Faller det 40 prosent, da er det billig igjen. Med 25 prosent fall så er det riktig priset basert på pris/bok-multippelen, sier Hermanrud.

14.02.2022 Aksjemarkedene i Norge og Europa starter uken med et fall, og Trygve Hegnar kommenterer utviklingen. Frykt for krig mellom Russland og Ukraina preger utviklingen, og trekker hovedindeksen i Oslo ned til tross for svært høy oljepris. Flyaksjene faller selv om restriksjonene er opphevet.